Любители vs Профи: безнадежный эстонский футбол с журналистом RusDelfi на поле(5)
В обычный летний день на одном поле встретились победители против проигравших. Результат был понятен еще до матча, но кто в каком лагере — до сих пор неясно.
В обычный летний день на одном поле встретились победители против проигравших. Результат был понятен еще до матча, но кто в каком лагере — до сих пор неясно.
Пока эстонские клубы удачно проигрывают в Еврокубках, таллиннский ”Калев” играл против ”Трансфервайса” в 1/32 Кубка Эстонии по футболу. Футболисты с профессиональными контрактами встретились с любителями из 4-й лиги. Это как сборная Франции против Сан-Марино. Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный начал этот матч на скамейке из-за травмы, но это и лучше — можно спокойно подумать об игре, на поле для этого не было ни секунды.
Мы впервые собрались за 1.15 часа до игры. Обычно приходим минут за 45, за 30 минут начинаем совершать похожие на разминку действия. Но в этот раз событие — матч против команды из Высшей лиги. Мы пришли, как нам казалось, сильно заранее. Соперник уже был в форме, обсудил тактику и получил советы от физиотерапевта. Далее их тренер расчертил фишками всю половину поля, поделил 18 человек на 3-4 группы и руководил предматчевой разминкой. В это время мы прогнали местных пацанов от ворот, перетащили их куда надо и начали бегать.
Свисток, матч начался. Против ИТ-специалистов, финансистов, студентов вышли: двукратный чемпион Эстонии Марек Кальюмяэ (экс-игрок ”Левадии”, два матча за сборную Эстонии), Танель Тамберг (играл в ”Нарва-Транс”), Эдуард Головьев (там же). Всего 7 игроков из основного состава провели 50+ матчей в Вышке, 3 из них +150 игр. Тренер Лийво Леэтма, как мне кажется, выпустил основу, так как его команда сейчас на последнем месте, а парням нужно вспомнить, что такое выигрывать.
Сразу же видно — соперник быстрее, выше, техничнее. После приема мяча им не нужно бежать 3-4 метра, игра в 1-2 касания, открывания. Что удивило — подсказ от партнеров. Только ”калевипоег” получает передачу, сразу трое ему говорят, что делать, куда можно отдать. 17-летний парень Мурад неудачно доставил мяч с фланга в штрафную, ему сразу прилетело: ”у тебя глаза закрыты? Там никого нет”. Больше он так не делал. Еще у "Калева" были всегда разные тактики на подачу угловых, 3-4 штуки, у нас тоже была одна — но о ней мы забыли.
Забегая вперед, после матча с командой на 5 уровней выше, понимаешь кайф профессионального клуба, а точнее коллектива. Где все умеют, конкурируют, учатся друг у друга, выезжают на матчи, тренируются каждый день. Почти каждый из любителей мечтал стать футболистом в детстве. Абсолютное большинство ими не стало, но такие матчи как эстонское солнце — очень редко, но светят прямо в глаза. Отчего становится приятно — вспоминаешь о детских мечтах.
Второй тайм. Сил уже нет, концентрации тоже. Нашей команде тяжко. Мяч удержать сложно — сразу двое идут в прессинг. Каждая наша атака в 3-4 передачи — уже заслуга и радость, будет что рассказать родителям. Перед игрой никто не питал иллюзий о победе или равной игре. Это просто невозможно.
Матч закончился. Все говорят друг другу спасибо, желают удачи. Их тренер хвалит одного нашего игрока, надеюсь, трансфер оформят. Это будет эпичней, чем уход Лионеля Месси из "Барселоны". Конечно, мы проиграли. Конечно, шансов не было. Но запомнилось не это.
Лично я о счете не парился. Мне отрикошетило другое — аморфность нашего футбола. Мы приехали на игру после работы. Кто из офиса Tranferwise, кто из BiKeep, IF Kindlustus, наконец, Delfi. Мы по вечерам гоняем мяч, наш играющий тренер придумывает упражнения 2 раза в неделю, после игр пьем пиво и наслаждаемся жизнью, не важно, выиграли или проиграли. А мужики из соседней раздевалки травмируются, часто лечатся за свои деньги, кому-то еле выплачивают стипендию в 300-400 евро, кто-то на контракте, но таком, что во время карантина нужно еще подрабатывать, если ты хочешь, чтобы твоя семья ела не только макароны (вспомните историю Сергея Лепметса). Постоянный стресс и слезы без явных перспектив.
А что в итоге? Мы приезжаем на машинах, которые лучше, чем у них. В одежде, которая не хуже. Зарабатываем, стабильно живем, а по вечерам играем в футбик, получая совсем не меньше удовольствия. И встречаемся мы с теми ребятам на одном поле. Да, они нас выигрывают в футбол. А кто выиграл по жизни? Сложно сказать, но 0:11 для них результат, а для нас обычный вечер, просто соперник сегодня был сильнее.
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