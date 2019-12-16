Лучшим футболистом Эстонии 2019 года стал Рагнар Клаван

Лучшим футболистом страны Клаван стал шестой год подряд и седьмой раз в карьере, пишет rus.err.ee.

По традиции, лучший футболист года был определен голосованием среди представителей Эстонского клуба футбольных журналистов и Эстонского футбольного союза. Всего в голосовании участвовали 66 человек.

По итогам опроса Рагнар Клаван набрал 126 баллов, опередив на 16 баллов опередить полузащитника "Флоры" Константина Васильева и на 38 - защитника "Бреды" Карола Метса.