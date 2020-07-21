Лучшего футболиста СССР уволили из "Динамо"

Как сообщается на официальном сайте клуба, причиной увольнения стал низкий уровень игры "Динамо", отсутствие прогресса и достойного выступления в еврокубках. Имя специалиста, который будет готовить команду к новому сезону, будет объявлено позже.

Напомним, что Михайличенко занял пост главного тренера киевлян в августе 2019 года, сменив Александра Хацкевича, который не сумел пройти "Брюгге" и вывести клуб в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам сезона 2019/20 "Динамо" заняло второе место в украинской Премьер-лиге, выиграло Кубок Украины и вылетело из Лиги Европы на групповом этапе.

В качестве футболиста сборной СССР Михайличенко становился олимпийским чемпионом и вице-чемпионом Европы, признавался лучшим футболистом страны (в 1988 году). В составе киевского "Динамо" выигрывал чемпионат СССР, также становился чемпионом Италии с "Самдорией" и Шотландии - с "Рейнджерс". В качестве тренера работал со сборной Украины и киевским "Динамо".