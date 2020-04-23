"Лучше проиграть 0:10, чем определять чемпиона на бумаге". Футзалисты рвутся в бой

В полуфинале чемпионата Эстонии, который проводится до двух побед, команды успели сыграть первые матчи: действующий чемпион "СМС Раха" победил "Космос" - 7:5 (4:1), а силламяэская "Алексела" разобралась с "Нарва Юнайтед" - 5:1 (2:1). Однако коронавирус и режим чрезвычайного положения прервали сезон.

Украинцы покинули "СМС Раха"

"Когда продолжится первенство, конкретики на сегодняшний день нет, - отмечает менеджер "СМС Раха" Андрей Головин. - Продолжение чемпионата сопряжено для клубов с рядом проблем: спортзалы, возвращение легионеров, меры безопасности... У нас, например, уехали два украинских игрока".

"Футбольный союз довел свою позицию до клубов - на нее и ориентируемся. Мы готовы доиграть плей-офф до конца, но если это будет невозможно, то чемпионом, как следует из письма ЭФС, будет объявлен победитель регулярного чемпионата".

Напомним, что первый этап чемпионата Эстонии выиграл "СМС Раха, опередивший "Алекселу" и "Нарву Юнайтед".

"Нарва Юнайтед" без спортзала и легионеров

Определенная конкретика относительно завершения футзального сезона, возможно, появится на следующей неделе, когда ЭФС в онлайн-режиме проведет совещание полуфиналистов чемпионата Эстонии.

"Мы готовы доиграть сезон, хотя у нас наверняка возникнут проблемы. Но лучше проиграть 0:10, чем определить чемпиона на бумаге", - подчеркнул менеджер "Нарвы Юнайтед" Александр Дмитриев.

"В Нарвском спортивном центре еще полгода назад на летние месяцы был запланирован ремонт. Если плей-офф возобновится в июле, то домашний поединок полуфинальной серии с "Алекселой" нам придется сыграть в Силламяэ, - добавил Дмитриев. - Проблема возникнет и с возвращением российских легионеров, которые играют ощутимую роль в нашей команде. Но мы, еще раз повторю, готовы доиграть сезон до конца".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!