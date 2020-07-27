Луческу ушел из киевского ”Динамо”. Он возглавил команду 4 дня назад

Главная причина — недовольство фанатов клуба. Известно, что Луческу долгое время возглавлял принципиального соперника киевлян — "Шахтер". "Я не могу принять, что фанаты действуют вопреки интересам собственного клуба. Думал, что настало время перемен, вызова, мотивации и попытки вернуть команду на традиционный и исторический уровень.

Речь не шла о деньгах, это было последним, что меня беспокоило. Я просто хотел вернуться в украинский футбол, где мне так нравилось и где я хотел почувствовать захватывающую атмосферу футбола. Я абсолютно верил в потенциал молодых украинцев, хотел соревноваться и заряжать толпу болельщиков. Украина этого достойна”, — сказал Луческу, передает его слова sports.ru.