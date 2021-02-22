”Лови момент”. Девушка Роналду показала обнаженное фото

Испанская модель Джорджина Родригес, невеста нападающего ”Ювентуса” Криштиану Роналду, выложила в Instagram фото, где позирует голой, прикрывшись только сумкой, пишет Спорт Mail.ru.
Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. Помимо нее, Роналду воспитывает еще троих детей — Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.
8 февраля стало известно, что пара помогла с лечением семилетнего португальского мальчика, страдающего от рака.
Как открыть автомобиль за 30 секунд без ключа?
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
Названа новая причина крушения «Титаника»
Жулин о Плющенко и Тутберидзе: Некий элемент шоу-бизнеса пришел