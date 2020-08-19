19.08.2020, 18:05

"Локомотив" и "Спартак" потеряли очки. Как сыграет "Зенит" с ЦСКА?


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"Локомотив" и "Спартак" потеряли очки. Как сыграет "Зенит" с ЦСКА?
ZenitTASS

На футбольных полях России проходят матчи третьего тура чемпионата страны. Серебряный призер предыдущего первенства "Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Уралом" - 1:1.

Другой московский гранд "Спартак" не смог обыграть на выезде "Уфу". Этот матч также завершился вничью - 1:1.

В центральном матче тура чемпион России "Зенит" принимает ЦСКА. Обе команды на старте первенства одержали по две победы.

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