19.08.2020, 18:05
"Локомотив" и "Спартак" потеряли очки. Как сыграет "Зенит" с ЦСКА?
На футбольных полях России проходят матчи третьего тура чемпионата страны. Серебряный призер предыдущего первенства "Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Уралом" - 1:1.
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