"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" стал чемпионом мира по футболу среди клубов.
Английский "Ливерпуль" стал чемпионом мира по футболу среди клубов.
В финальном матче победитель Лиги чемпионов в дополнительное время одолел сильнейшую команду Южной Америки "Фламенго". По иронии судьбы автором решающего гола стал бразилец Фирмино, поразивший ворота соотечественников на 99-й минуте. Таким образом европейский клуб выигрывает турнир в 7-й раз подряд.
Финальный матч турнира состоялся на стадионе "Халифа" в Катаре. Всего в турнире принимали участие 7 клубов - сильнейшие команды Европы ("Ливерпуль", Англия), Южной Америки ("Фламенго", Бразилия), Северной и Центральной Америки ("Монтеррей", Мексика), Азии ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Океании ("Йенген Спорт", Новая Каледония), Африки ("Эсперанс", Тунис), а также чемпион Катара ("Аль-Садд").
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