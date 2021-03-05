05.03.2021, 00:55
"Ливерпуль" впервые проиграл 5 матчей подряд на своем поле
В чемпионате Англии по футболу "Ливерпуль" проиграл дома "Челси" - 0:1 (0:1). Судьбу встречи решил точный удар полузащитника Мэйсона Маунта на 42-й минуте.
В чемпионате Англии по футболу "Ливерпуль" проиграл дома "Челси" - 0:1 (0:1). Судьбу встречи решил точный удар полузащитника Мэйсона Маунта на 42-й минуте.
"Ливерпуль" впервые в своей истории проиграл 5 матчей подряд национального первенства на своем поле. Перед Рождеством подопечные Юргена Клоппа лидировали в чемпионате Англии, но затем они набрали лишь 12 очков из 39 возможных и откатились на 7-е место в турнирной таблице.
В чемпионате Англии уверенно лидирует "Манчестер Сити", выигравший 15 матчей подряд - 65 очков. Занимающий второе место "Манчестер Юнайтед отстает на 14 баллов.
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