"Ливерпуль" впервые проиграл 5 матчей подряд на своем поле

"Ливерпуль" впервые в своей истории проиграл 5 матчей подряд национального первенства на своем поле. Перед Рождеством подопечные Юргена Клоппа лидировали в чемпионате Англии, но затем они набрали лишь 12 очков из 39 возможных и откатились на 7-е место в турнирной таблице.

В чемпионате Англии уверенно лидирует "Манчестер Сити", выигравший 15 матчей подряд - 65 очков. Занимающий второе место "Манчестер Юнайтед отстает на 14 баллов.