"Ливерпуль" разобрался с "Арсеналом", финн Пукки - лучший бомбардир

"Ливерпуль" остается единственной командой в чемпионате Англии, не потерявшей еще ни одного очка.

Первая победа "Челси"

Первую победу в чемпионате Англии по футболу одержал лондонский "Челси". Подопечные Фрэнка Лэмпарда в третьем туре одолели в гостях "Норвич" - 3:2 (2:2). В составе "Челси" все мячи забили футболисты, выступавшие в прошлом сезоне в Чемпионшипе - Тэмми Абрахам (дважды) и Мэйсон Маунт.

Как известно, лондонский клуб был лишен права совершать трансферы в летнее окно, поэтому "Челси" вернул молодых талантов, выступавших на правах аренды во втором по силе дивизионе английского первенства.

Пукки повторил рекорд Погребняка

В составе "Норвича" один из мячей забил финн Теэму Пукки - он отличился во всех трех проведенных матчах нынешнего сезона. Финский футболист возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Англии - на его счету 5 забитых мячей.

Пукки повторил рекорд россиянина Павла Погребняка, который в 2012 году в составе "Фулхэма" также забил 5 мячей в трех первых матчах чемпионата Англии.

"Манчестер Юнайтед" разучился бить пенальти

Из других результатов субботнего дня отметим домашнее поражение "Манчестер Юнайтед" от "Кристал Пэлас" - 1:2 (0:1).

Второй матч подряд манчестерцы не смогли реализовать пенальти. В предыдущем туре не смог обыграть вратаря "Вулверхэмптона" Поль Погба, теперь угодил в штангу Маркус Рэшфорд.

"Манчестер Юнайтед" сравнял счет на 89-й минуте, но в добавленное арбитром время прозевал быструю контратаку соперника и пропустил второй мяч в свои ворота.