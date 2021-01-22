"Ливерпуль" проиграл в чемпионате Англии аутсайдеру

"Ливерпуль" имел значительное преимущество (процент владения мячом 72-28, удары 27-6), однако поразить ворота соперника так и не смог. Победный мяч гости забили на 83-й минуте с пенальти.

Безвыигрышная серия "Ливерпуля" насчитывает теперь 5 матчей, в которых было набрано лишь 3 очка. Последнюю победу чемпион Англии одержал 19 декабря.

Неудачная серия игр откинула команду с верхней строчки турнирной таблицы на четвертое место. "Ливерпуль" отстает от занимающего первое место "Манчестер Юнайтед" на 6 очков.