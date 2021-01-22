"Ливерпуль" проиграл в чемпионате Англии аутсайдеру
В затяжной кризис угодил чемпион Англии по футболу "Ливерпуль". В заключительном матче первого круга подопечные Юргена Клоппа проиграли дома одному из аутсайдеров "Бернли" - 0:1 (0:0).
В затяжной кризис угодил чемпион Англии по футболу "Ливерпуль". В заключительном матче первого круга подопечные Юргена Клоппа проиграли дома одному из аутсайдеров "Бернли" - 0:1 (0:0).
"Ливерпуль" имел значительное преимущество (процент владения мячом 72-28, удары 27-6), однако поразить ворота соперника так и не смог. Победный мяч гости забили на 83-й минуте с пенальти.
Безвыигрышная серия "Ливерпуля" насчитывает теперь 5 матчей, в которых было набрано лишь 3 очка. Последнюю победу чемпион Англии одержал 19 декабря.
Неудачная серия игр откинула команду с верхней строчки турнирной таблицы на четвертое место. "Ливерпуль" отстает от занимающего первое место "Манчестер Юнайтед" на 6 очков.
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