03.07.2020, 00:25

"Ливерпуль" проиграл первый матч в ранге чемпиона с неприличным счетом


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Manchester City vs Liverpool
Manchester City vs Liverpool Foto: PETER POWELL, AFP

Футболисты "Ливерпуля", досрочно выигравшие первенство Англии, первый матч в ранге чемпионов проиграли в гостях "Манчестер Сити" - 0:4 (0:3).

"Ливерпуль" вышел на матч в своем боевом составе с атакующим трио Салах - Мане - Фирмино, тогда как у манчестерцев отсутствовал из-за травмы лидер нападения Агуэро.

Из других результатов тура отметим поражение "Челси" от аутсайдера "Вест Хэма" - 2:3 (1:1). Победный мяч на 89-й минуте забил вышедший на замену украинец Андрей Ярмоленко.

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