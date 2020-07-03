"Ливерпуль" проиграл первый матч в ранге чемпиона с неприличным счетом

"Ливерпуль" вышел на матч в своем боевом составе с атакующим трио Салах - Мане - Фирмино, тогда как у манчестерцев отсутствовал из-за травмы лидер нападения Агуэро.

Из других результатов тура отметим поражение "Челси" от аутсайдера "Вест Хэма" - 2:3 (1:1). Победный мяч на 89-й минуте забил вышедший на замену украинец Андрей Ярмоленко.