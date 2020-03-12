"Ливерпуль" проиграл "Атлетико" и сложил полномочия победителя Лиги чемпионов

Мерсисайдцы оба раза вылетали на этой стадии турнира, будучи в ранге действующего победителя.

Хозяева было повели 2:0, но ошибка вратаря Адриана позволила забить Льоренте, который вскоре сделал дубль. Добил британцев гол Мораты.

Еще одним четвертьфиналистом стал ПСЖ превзошел дортмундскую ”Боруссию” с нужным счетом — 2:0.

Однако дальнейшая судьба розыгрыша главного европейского трофея пока открыта. УЕФА может последовать примеру итальянской федерации футбола и приостановить турнир.