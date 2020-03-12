12.03.2020, 10:55

"Ливерпуль" проиграл "Атлетико" и сложил полномочия победителя Лиги чемпионов


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Ливерпуль - Атлетико
Ливерпуль - АтлетикоФото: Xinhua/Keystone Press Agency

"Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" (2:3, 0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы оба раза вылетали на этой стадии турнира, будучи в ранге действующего победителя.

Хозяева было повели 2:0, но ошибка вратаря Адриана позволила забить Льоренте, который вскоре сделал дубль. Добил британцев гол Мораты.

Еще одним четвертьфиналистом стал ПСЖ превзошел дортмундскую ”Боруссию” с нужным счетом — 2:0.

Однако дальнейшая судьба розыгрыша главного европейского трофея пока открыта. УЕФА может последовать примеру итальянской федерации футбола и приостановить турнир.

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