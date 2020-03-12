12.03.2020, 10:55
"Ливерпуль" проиграл "Атлетико" и сложил полномочия победителя Лиги чемпионов
"Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" (2:3, 0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" (2:3, 0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мерсисайдцы оба раза вылетали на этой стадии турнира, будучи в ранге действующего победителя.
Хозяева было повели 2:0, но ошибка вратаря Адриана позволила забить Льоренте, который вскоре сделал дубль. Добил британцев гол Мораты.
Еще одним четвертьфиналистом стал ПСЖ превзошел дортмундскую ”Боруссию” с нужным счетом — 2:0.
Однако дальнейшая судьба розыгрыша главного европейского трофея пока открыта. УЕФА может последовать примеру итальянской федерации футбола и приостановить турнир.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Названа неуязвимая для коронавируса группа людей
Странный факт: кого коронавирус обходит стороной
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
У вакцины COVID-19 обнаружилась серьезная опасность