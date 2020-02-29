29.02.2020, 21:25
"Ливерпуль" потерпел первое поражение в чемпионате Англии
Первое поражение в чемпионате Англии по футболу потерпел "Ливерпуль", проигравший в гостях одному из аутсайдеров первенства "Уотфорду" - 0:3 (0:0).
Первое поражение в чемпионате Англии по футболу потерпел "Ливерпуль", проигравший в гостях одному из аутсайдеров первенства "Уотфорду" - 0:3 (0:0).
Несмотря на осечку, подопечные Юргена Клоппа продолжают уверенно лидировать - 79 очков. Ближайший преследователь "Манчестер Сити" отстает на 22 очка.
28-й тур чемпионата Англии был отмечен неудачной игрой лидеров. Занимающий четвертое место "Челси" (45) потерял очки в гостевом поединке с "Борнмутом" - 2:2.
Накануне "Лестер" (50) проиграл в гостях аутсайдеру чемпионата Англии "Норвичу" - 0:1.
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