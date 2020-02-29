"Ливерпуль" потерпел первое поражение в чемпионате Англии

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Watford vs Liverpool Foto: ANDY RAIN, EPA

Первое поражение в чемпионате Англии по футболу потерпел "Ливерпуль", проигравший в гостях одному из аутсайдеров первенства "Уотфорду" - 0:3 (0:0).