"Ливерпуль" обыграл "Челси". У него уже шесть побед подряд!

В составе "Ливерпуля" голы забили Трент Александер-Арнольд (14-я минута) и Роберто Фирмино (30-я). У "Челси" отличился Н'Голо Канте (71-я минута).

"Ливерпуль" одержал шестую победу кряду в текущем сезоне АПЛ, подопечные Юргена Клоппа занимают первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав максимальные 18 очков после шести туров. "Челси" идет на 11-м месте, имея в активе всего 8 очков после шести матчей.