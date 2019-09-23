23.09.2019, 08:09

"Ливерпуль" обыграл "Челси". У него уже шесть побед подряд!

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rus.delfi.ee
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Chelsea vs. Liverpool
Chelsea vs. LiverpoolФото: Scanpix

Примечательно и то, что это была гостевая победа "красных" на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" — 2:1

В составе "Ливерпуля" голы забили Трент Александер-Арнольд (14-я минута) и Роберто Фирмино (30-я). У "Челси" отличился Н'Голо Канте (71-я минута).

"Ливерпуль" одержал шестую победу кряду в текущем сезоне АПЛ, подопечные Юргена Клоппа занимают первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав максимальные 18 очков после шести туров. "Челси" идет на 11-м месте, имея в активе всего 8 очков после шести матчей.

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