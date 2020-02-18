"Ливерпуль" и ПСЖ проиграли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Хозяева поля добились успеха уже на четвертой минуте матча после розыгрыша углового. В оставшееся время испанцы окопались у своей штрафной, сдерживая атаки "Ливерпуля". Английский клуб имел большое территориальное преимущество (процент владения мячом 67-33), но ни одного удара в створ ворот так и не нанес.

В параллельном матче дортмундская "Боруссия" одолела дома ПСЖ - 2:1 (0:0). Все мячи в этой встрече были забиты в середине второго тайма. Норвежский талант немецкого клуба Эрлинг Холанд открыл счет на 69-й минуте. Неймар вскоре восстановил равновесие. Не успели болельщики парижан порадоваться за бразильца, как Холанд оформил дубль, вколотив мяч в сетку с линии штрафной.

Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)

18 февраля (вторник)

22:00 Атлетико (Испания) - Ливерпуль (Англия) 1:0

22:00 Боруссия Д (Германия) - ПСЖ (Франция) 2:1

19 февраля (среда)

22:00 Аталанта (Италия) - Валенсия (Испания)

22:00 Тоттенхэм (Англия) - Лейпциг (Германия)

25 февраля (вторник)

22:00 Челси (Англия) - Бавария (Германия)

22:00 Наполи (Италия) - Барселона (Испания)

26 февраля (среда)

22:00 Лион (Франция) - Ювентус (Италия)

22:00 Реал (Испания) - Манчестер Сити (Англия)

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.