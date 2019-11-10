"Ливерпуль" — чемпион? Главный конкурент из Манчестера повержен!
После победы 3:1 над "Манчестер Сити" команда Юргена Клоппа оторвалась от конкурентов на восемь очков.
После победы 3:1 над "Манчестер Сити" команда Юргена Клоппа оторвалась от конкурентов на восемь очков.
Огорошивающее начало — уже к 14-й минуте, усилиями Фабиньо и Салаха ливерпульцы вели с комфортным преимуществом в два мяча. А почти сразу после перерыва, на 51-й минуте, Мане вколотил третий гвоздь в амбиции манчестерского клуба на чемпионство.
"Горожане" лишь к концу матча смогли хотя как-то скрасить впечатление от неудачной игры — на 78-й минуте Бернардо Силва отыграл один мяч.
В чемпионате "Ливерпуль" лидирует с колоссальным запасом — 8 очков отрыва от "Лестера" и "Челси" пока что сводят чемпионскую интригу на нет.
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