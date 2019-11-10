10.11.2019, 20:30

"Ливерпуль" — чемпион? Главный конкурент из Манчестера повержен!


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Автор второго гола Мохамед Салах
Автор второго гола Мохамед СалахФото: Scanpix

После победы 3:1 над "Манчестер Сити" команда Юргена Клоппа оторвалась от конкурентов на восемь очков.

Огорошивающее начало — уже к 14-й минуте, усилиями Фабиньо и Салаха ливерпульцы вели с комфортным преимуществом в два мяча. А почти сразу после перерыва, на 51-й минуте, Мане вколотил третий гвоздь в амбиции манчестерского клуба на чемпионство.

"Горожане" лишь к концу матча смогли хотя как-то скрасить впечатление от неудачной игры — на 78-й минуте Бернардо Силва отыграл один мяч.

В чемпионате "Ливерпуль" лидирует с колоссальным запасом — 8 очков отрыва от "Лестера" и "Челси" пока что сводят чемпионскую интригу на нет.

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