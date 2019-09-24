Лионель Месси — лучший игрок сезона по версии The Best, Роналду не приехал на церемонию

Голосование проводилось среди тренеров и капитанов сборных. За первое место давали 5 очков, за второе — 3, за третье — 1 очко.
1. Лионель Месси (”Барселона”) — 46 очков;
2. Вирджил ван Дейк (”Ливерпуль”) — 38;
3. Криштиану Роналду (”Ювентус”) — 36;
4. Мохамед Салах (”Ливерпуль”) — 26;
5. Садьо Мане (”Ливерпуль”) — 23;
6. Килиан Мбаппе (”ПСЖ”) — 17;
7. Френки де Йонг (”Аякс”/”Барселона”) — 16;
7. Эден Азар (”Челси”/”Реал”) — 16;
9. Маттейс де Лигт (”Аякс”/”Ювентус”) — 9;
10. Харри Кейн (”Тоттенхэм”) — 5.
Лучший тренер — победитель Лиги чемпионов с "Ливерпулем" Юрген Клопп.
Награда The Best вручается с 2016 года. В прошлом году лучшим был признан полузащитник ”Реала” Лука Модрич, а до этого два года подряд награда доставалась Роналду.
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