Лионель Месси — лучший игрок сезона по версии The Best, Роналду не приехал на церемонию

Голосование проводилось среди тренеров и капитанов сборных. За первое место давали 5 очков, за второе — 3, за третье — 1 очко.

1. Лионель Месси (”Барселона”) — 46 очков;

2. Вирджил ван Дейк (”Ливерпуль”) — 38;

3. Криштиану Роналду (”Ювентус”) — 36;

4. Мохамед Салах (”Ливерпуль”) — 26;

5. Садьо Мане (”Ливерпуль”) — 23;

6. Килиан Мбаппе (”ПСЖ”) — 17;

7. Френки де Йонг (”Аякс”/”Барселона”) — 16;

7. Эден Азар (”Челси”/”Реал”) — 16;

9. Маттейс де Лигт (”Аякс”/”Ювентус”) — 9;

10. Харри Кейн (”Тоттенхэм”) — 5.

Лучший тренер — победитель Лиги чемпионов с "Ливерпулем" Юрген Клопп.

Награда The Best вручается с 2016 года. В прошлом году лучшим был признан полузащитник ”Реала” Лука Модрич, а до этого два года подряд награда доставалась Роналду.