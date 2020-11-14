Лига наций: Украина проиграла Германии, Франция победила Португалию

Обескровленная кадровыми потерями Украина удачно начала поединок в Лейпциге, открыв счет на 12-й минуте, но еще до перерыва немцы вышли вперед. Во втором тайме нападающий "Челси" Тимо Вернер установил окончательный результат матча и вывел Германию на первую строчку турнирной таблицы.

Юбиляр Рамос не реализовал два пенальти

В этой же группе Швейцария не сумела удержать дома победный счет в поединке с Испанией - 1:1 (1:0).

Капитан испанцев Серхио Рамос установил рекорд Европы, сыграв 177-й матч за национальную сборную, но он же стал и главным неудачником встречи. Во втором тайме гости дважды получали право на пенальти, однако Рамос оба раза не смог переиграть голкипера швейцарцев.

Испанцы ушли от поражения в Базеле на 89-й минуте - к этому времени Швейцария осталась в меньшинстве.

Победитель группового турнира Лиги наций станет известен 17 ноября, когда Испания в заключительном туре сыграет дома с Германией.

Французы реабилитировались

Центральный матч субботнего дня состоялся в Лиссабоне, где чемпион Европы Португалия принимала чемпиона мира Францию.

Накануне этой встречи французы сенсационно проиграли товарищеский матч в Париже полурезервному составу сборной Финляндии - 0:2. В португальской столице чемпионы мира реабилитировались - 1:0 (0:0). Победный мяч в начале второго тайма забил полузащитник "Челси" Нголо Канте.