Лига наций: Испания разбила Германию, Украину не пустили на поле

Победа вывела испанцев на первое место в Лиге А. Они заработали в общей с ложности 4,5 млн евро призовых и выход в финальный турнир Лиги наций, в котором будут разыгрываться еще 16 млн евро.

В этой же группе в неприятную ситуацию попала сборная Украины. Из-за вспышки коронавируса главный врач Люцерна отправил ее на карантин. Поединок Швейцария - Украина был отменен. Его судьбу будет решать УЕФА. Если украинцам без игры засчитают поражение, то они вылетят из сильнейшего дивизиона Лиги наций.