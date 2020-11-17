Лига наций: Испания разбила Германию, Украину не пустили на поле

На футбольных полях Европы близится к завершению групповой этап Лиги Европы. На победной ноте завершила его сборная Испании, разгромившая на своем поле в Севилье Германию - 6:0 (3:0). В составе победителей трижды отличился 20-летний нападающий английского "Манчестер Сити" Ферран Торрес.
Победа вывела испанцев на первое место в Лиге А. Они заработали в общей с ложности 4,5 млн евро призовых и выход в финальный турнир Лиги наций, в котором будут разыгрываться еще 16 млн евро.
В этой же группе в неприятную ситуацию попала сборная Украины. Из-за вспышки коронавируса главный врач Люцерна отправил ее на карантин. Поединок Швейцария - Украина был отменен. Его судьбу будет решать УЕФА. Если украинцам без игры засчитают поражение, то они вылетят из сильнейшего дивизиона Лиги наций.
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