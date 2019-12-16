Лига Европы: обидчик таллиннской "Флоры" сыграет с чемпионом Австрии. Все результаты жеребьевки
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Пары на данной стадии будут выглядеть следующим образом:
”Вулверхэмптон” (Англия) — ”Эспаньол” (Испания);
”Спортинг” (Португалия) — ”Башакшехир” (Турция);
”Хетафе” (Испания) — ”Аякс” (Нидерланды);
”Байер” (Германия) — ”Порту” (Португалия);
”Копенгаген” (Дания) — ”Селтик” (Шотландия);
АПОЭЛ (Кипр) — ”Базель” (Швейцария);
”ЧФР” (Румыния) — ”Севилья” (Испания);
”Олимпиакос” (Греция) — ”Арсенал” (Англия);
”АЗ Алкмар” (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия);
”Брюгге” (Бельгия) — ”Манчестер Юнайтед” (Англия);
”Лудогорец” (Болгария) — ”Интер” (Италия);
”Айнтрахт” (Германия) — ”Ред Булл Зальцбург” (Австрия);
”Шахтер” (Украина) — ”Бенфика” (Португалия);
”Вольфсбург” (Германия) — ”Мальме” (Швеция);
”Рома” (Италия) — ”Гент” (Бельгия);
”Рейнджерс” (Шотландия) — ”Брага” (Португалия).
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