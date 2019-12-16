16.12.2019, 14:00

Лига чемпионов: "Реал" в 1/8 сыграет с "Ман Сити", "Наполи" против "Барселоны


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Madridi Realil tuleb tänavu raskelt, kuid vajalikul hetkel ikka tuleb.
Madridi Realil tuleb tänavu raskelt, kuid vajalikul hetkel ikka tuleb.Foto: KEMAL ASLAN, Reuters/Scanpix

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут в середине февраля.

Боруссия” Дортмунд — ”ПСЖ”

Реал” — ”Манчестер Сити

”Аталанта” — ”Валенсия

Атлетико” — ”Ливерпуль

Челси” — ”Бавария

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Лион” — ”Ювентус

Тоттенхэм” — ”РБ Лейпциг”

”Наполи” — ”Барселона

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