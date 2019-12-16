16.12.2019, 14:00
Лига чемпионов: "Реал" в 1/8 сыграет с "Ман Сити", "Наполи" против "Барселоны
Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут в середине февраля.
Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут в середине февраля.
”Боруссия” Дортмунд — ”ПСЖ”
”Реал” — ”Манчестер Сити”
”Аталанта” — ”Валенсия”
”Тоттенхэм” — ”РБ Лейпциг”
”Наполи” — ”Барселона”
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