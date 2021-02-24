Лига чемпионов: "Реал" с трудом обыграл в большинстве "Аталанту"

Хозяева поля с 17-й минуты играли в меньшинстве, но "Реал" долгое время не мог реализовать численный перевес. В составе мадридского клуба из-за травм не смогли выйти на поле несколько ведущих игроков - Карим Бензема, Серхио Рамос, Эден Азар, Марсело...
В другом матче дня английский "Манчестер Сити" победил в Будапеште представителя Бундеслиги менхенгладбахскую "Боруссию" - 2:0 (1:0).
Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)
16 февраля (вторник)
Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия) 0:2
Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция) 1:4
17 февраля (среда)
Порту (Португалия) — Ювентус (Италия) 2:1
Севилья (Испания) — Боруссия Д (Германия) 2:3
23 февраля (вторник)
Лацио (Италия) — Бавария (Германия) 1:4
Атлетико (Испания) — Челси (Англия) 0:1
24 февраля (среда)
Боруссия М (Германия) — Манчестер Сити (Англия) 0:2
Аталанта (Италия) — Реал (Испания) 0:1
Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны в марте.
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