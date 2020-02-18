Лига чемпионов: "Боруссия" сыграет с ПСЖ, "Атлетико" против "Ливерпуля"
После двухмесячного перерыва на футбольных полях Европы возобновляются матчи Лиги чемпионов. Программу 1/8 финала открывают поединки в Мадриде и Дортмунде.
После двухмесячного перерыва на футбольных полях Европы возобновляются матчи Лиги чемпионов. Программу 1/8 финала открывают поединки в Мадриде и Дортмунде.
18 февраля (вторник)
22:00 Атлетико (Испания) - Ливерпуль (Англия)
22:00 Бооруссия Д (Германия) - ПСЖ (Франция)
19 февраля (среда)
22:00 Аталанта (Италия) - Валенсия (Испания)
22:00 Тоттенхэм (Англия) - Лейпциг (Австрия)
25 февраля (вторник)
22:00 Челси (Англия) - Бавария (Германия)
22:00 Наполи (Италия) - Барселона (Испания)
26 февраля (среда)
22:00 Лион (Франция) - Ювентус (Италия)
22:00 Реал (Испания) - Манчестер Сити (Англия)
Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.
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