Лига чемпионов: "Боруссия" сыграет с ПСЖ, "Атлетико" против "Ливерпуля"

Liverpooli suurepärase mängupildi väravateks vormimine on peamiselt Sadio Mane (vasakul) ja Mohamed Salah töö. Foto: ANDREW YATES, Reuters/Scanpix

После двухмесячного перерыва на футбольных полях Европы возобновляются матчи Лиги чемпионов. Программу 1/8 финала открывают поединки в Мадриде и Дортмунде.