Лидеры фанатских группировок арестованы в Италии. Их обвиняют в вымогательствах и насилии
В числе обвинений, предъявленных главарям фанатов туринского "Ювентуса" — вымогательство с отягчающими обстоятельствами, отмывание денежных средств и насилие. Проведены обыски в ряде итальянских городов, подозреваемыми в рамках следствия стали более 37 человек.
СМИ: Шумахера выписали из клиники в Париже
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
Россия объяснила изъятие органов у погибшей россиянки