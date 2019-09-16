Лидеры фанатских группировок арестованы в Италии. Их обвиняют в вымогательствах и насилии

Итальянская полиция в понедельник утром проводит аресты лидеров 12 фанатских группировок ведущего футбольного клуба страны — "Ювентуса". Их обвиняют в вымогательствах и применении насилия.

По версии прокуратуры, ими была создана преступная группа, которая требовала от клуба билеты на домашние матчи, чтобы перепродавать их, говорится в сообщении полиции Турина.

С заявлением в правоохранительные органы обратились сами представители "Ювентуса". В конце сезона 2017-2018 годов клуб отменил некоторые привилегии для организованных групп фанатов, что привело к ответной реакции их лидеров, которые решили "восстановить" эти бонусы с помощью силы по отношению к руководству команды.