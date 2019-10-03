Лидер чемпионата России потерпел второе поражение в Лиге Европы

В середине второго тайма хозяева поля прозевали стремительную контратаку соперника и пропустили мяч. На последних секундах встречи гости еще раз добились успеха. ЦСКА проиграл оба поединка в Лиге Европы.

В параллельном матче болгарский "Лудогорец" в меньшинстве разгромил в гостях венгерский "Ференцварош" - 0:3 (0:2).