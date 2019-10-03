03.10.2019, 21:55

Лидер чемпионата России потерпел второе поражение в Лиге Европы


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CSKA vs Espanjol
CSKA vs EspanjolFoto: YURI KADOBNOV, AFP

Неудачно выступает в групповом турнире Лиги Европы единоличный лидер чемпионата России по футболу ЦСКА. На своем поле армейцы проиграли дома одному из аутсайдеров испанского первенства "Эспаньолу" - 0:2 (0:0).

В середине второго тайма хозяева поля прозевали стремительную контратаку соперника и пропустили мяч. На последних секундах встречи гости еще раз добились успеха. ЦСКА проиграл оба поединка в Лиге Европы.

В параллельном матче болгарский "Лудогорец" в меньшинстве разгромил в гостях венгерский "Ференцварош" - 0:3 (0:2).

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