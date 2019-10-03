Лидер чемпионата России потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы

В середине второго тайма хозяева поля прозевали стремительную контратаку соперника и пропустили мяч. На последних секундах встречи гости еще раз добились успеха. ЦСКА проиграл оба поединка в Лиге Европы.

В параллельном матче болгарский "Лудогорец" в меньшинстве разгромил в гостях венгерский "Ференцварош" - 0:3 (0:2).

Неудачно сыграл и второй представитель российского футбола "Краснодар", проигравший дома другому испанскому клубу "Гетафе" - 1:2 (0:1).

Лига Европы (2-й тур)

А Дюделанж (Люксембург) - Карабах (Азербайджан) 1:4

А Севилья (Испания) - АПОЭЛ (Кипр) 1:0

В Лугано - Динамо (Украина) 0:0

В Мальме (Швеция) - Копенгаген (Дания) 1:1

С Краснодар (Россия) - Гетафе (Испания) 1:2

С Трабзонспор (Турция) - Базель (Швейцария) 2:2

D Русенборг (Норвегия) - ПСВ (Нидерланды) 1:4

D Спортинг (Португалия) - ЛАСК (Австрия) 2:1

Е Селтик (Шотландия) - ЧФР (Румыния) 2:0

Е Лацио (Италия) - Ренн (Франция) 2:1

F Арсенал (Англия) - Стандард (Бельгия) 4:0

F Гимарайнш (Португалия) - Айнтрахт (Германия) 0:1

G Фейеноорд (Нидерланды) - Порту Португалия) 2:0

G Янг Бойз (Швейцария) - Рейнджерс (Шотландия) 2:1

I Александрия (Украина) - Гент (Бельгия) 1:1

I Сент-Этьен (Франция) - Вольфсбург (Германия) 1:1

J Башакшехир (Турция) - Боруссия М (Германия) 1:1

J Вольфсбергер (Австрия) - Рома (Италия) 1:1

K Бешикташ (Турция) - Волверхэмптон (Англия) 0:1

K Брага (Португалия) - Слован (Словакия) 2:2

L Астана (Казахстан) - Партизан (Сербия) 1:2

L АЗ (Нидерланды) - Манчестер Юнайтед (Англия) 0:0