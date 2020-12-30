"Левадию" покинули еще три легионера. Строится новая команда?
Бронзовый призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" сообщила о расставании с тремя иностранцами.
Бронзовый призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" сообщила о расставании с тремя иностранцами.
Ряды бело-зеленых покинули камерунский полузащитник Гандо (28 матчей в нынешнем сезоне - 11 забитых мячей), украинский нападающий Юрий Коломоец (24-9), а также сербский полузащитник Неманья Лакич-Пешич (8-0).
Гандо хочет играть в Европе
Из этого трио самой большой потерей является уход 23-летнего Гандо, который отыграл в чемпионате Эстонии за "Левадию" 5 сезонов. Камерунец хочет продолжить карьеру в Европе.
В ноябре "Левадию" покинули еще два иностранца - украинский защитник Зураб Очигава и ивуарийский форвард Манучо, у которых истекли контракты.
Из легионеров в "Левадии" остался только 26-летний украинский полузащитник Игорь Жураховский (12-1). Несмотря на подверженность травмам, с ним продлен контракт на один сезон.
Потерь больше, чем приобретений
Помимо иностранцев, ряды "Левадии" покинул вратарь Ричард Аланд, который в первой половине сезона выступал за "Флору".
Единственным приобретением "Левадии" пока является атакующий полузащитник Закария Бегларишвили, с которым подписан двухлетний контракт. Прошедший сезон уроженец Грузии провел в первом дивизионе чемпионата Финляндии.
В тренерский штаб "Левадии" вошел бывший футболист сборной Эстонии Тармо Кинк, который будет отвечать за игру бело-зеленых в атаке. Главным тренером клуба остается Владимир Васильев.
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