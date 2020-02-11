"Левадия" завербовала очередного украинца и улетела в Турцию

Последним клубом высокорослого нападающего была полтавская "Ворскла", за которую он выступал с 2017 года. В ее составе Коломоец провел 69 матчей, в которых забил 13 мячей.

Коломоец стал третьим украинским игроком, которого "Левадия" рекрутировала в нынешнее межсезонье в свои ряды. По словам спортивного директора "Левадии" Сергея Парейко, команда укомплектована к предстоящему сезону на 90 процентов.

В настоящий момент "Левадия" находится на двухнедельном тренировочном сборе в Турции, где у нее запланировано 4 контрольных матча - с польской "Медзью" (12 февраля), минским "Динамо" (15 февраля), тираспольским "Шерифом" (19 февраля) и батумским "Динамо" (22 февраля).