22.01.2021, 21:20

"Левадия" выиграла первый матч предсезонки у "Калью"


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Sergei Lepmets
Sergei LepmetsFoto: Madis Veltman

В первом туре предсезонного турнира клубов "Премиум-лиги" футболисты "Левадии" победили "Калью" - 3:1 (1:1).

Ныммесцы удачно начали матч, открыв счет уже в первой пятиминутке. Однако в дальнейшем успеха добивалась только "Левадия".

Ворота "Левади" защищал Артур Котенко, последний рубеж обороны "Калью" защищал Сергей Лепметс.

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