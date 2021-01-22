22.01.2021, 21:20
"Левадия" выиграла первый матч предсезонки у "Калью"
В первом туре предсезонного турнира клубов "Премиум-лиги" футболисты "Левадии" победили "Калью" - 3:1 (1:1).
В первом туре предсезонного турнира клубов "Премиум-лиги" футболисты "Левадии" победили "Калью" - 3:1 (1:1).
Ныммесцы удачно начали матч, открыв счет уже в первой пятиминутке. Однако в дальнейшем успеха добивалась только "Левадия".
Ворота "Левади" защищал Артур Котенко, последний рубеж обороны "Калью" защищал Сергей Лепметс.
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