"Левадия" выиграла матч открытия чемпионата Эстонии с крупным счетом

В межсезонье "Левадия" основательно перетряхнула свой состав, подписав 12 новых игроков, большинство из которых легионеры. Выглядит это довольно удивительно.

Ващук забил первый мяч в новом чемпионате

В коронавирусную эпоху подавлющее большинство клубов работают в эконом-режиме, тогда как "Левадия" где-то нашла золотую жилу, которая позволила раскошелиться на широкомасштабную селекцию.

В стартовом составе "Левадии" на поле вышли 7 новобранцев. В поединке с новичком "Премиум-лиги" хозяева поля диктовали условия весь матч. Автором первого забитого мяча в новом чемпионате стал Богдан Ващук - он отличился на 18-й минуте.

Победа с крупным счетом боссам "Левадии" наверняка приятна, но интересно посмотреть, как будет выглядеть новый проект на фоне "Флоры". Поединок первого круга запланирован между принципи альными с оперниками на 25 апреля.

Первый тур чемпионата Эстонии должен был состояться еще на прошлой неделе, но из-за коронавирусных проблем все 5 матчей пришлось отменить и перенести на более поздний срок.

Чемпионат Эстонии

13 марта (суббота)

Левадия - Вапрус (Пярну) 5:0

16:00 Курессааре - Тулевик (Вильянди)

14 марта (воскресенье)

13:00 Пайде - Транс (Нарва)

15:00 Таммека (Тарту) - Флора