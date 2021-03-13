"Левадия" выиграла матч открытия чемпионата Эстонии с крупным счетом

Стартовал чемпионат Эстонии по футболу. В матче открытия "Премиум-лиги" бронзовый призер прошлогоднего первенства "Левадия" разгромила в Лиллекюла пярнуский "Вапрус" - 5:0 (3:0). Дубль оформил новобранец бело-зеленых Эрнест Агуири (Гана).
В межсезонье "Левадия" основательно перетряхнула свой состав, подписав 12 новых игроков, большинство из которых легионеры. Выглядит это довольно удивительно.
Ващук забил первый мяч в новом чемпионате
В коронавирусную эпоху подавлющее большинство клубов работают в эконом-режиме, тогда как "Левадия" где-то нашла золотую жилу, которая позволила раскошелиться на широкомасштабную селекцию.
В стартовом составе "Левадии" на поле вышли 7 новобранцев. В поединке с новичком "Премиум-лиги" хозяева поля диктовали условия весь матч. Автором первого забитого мяча в новом чемпионате стал Богдан Ващук - он отличился на 18-й минуте.
Победа с крупным счетом боссам "Левадии" наверняка приятна, но интересно посмотреть, как будет выглядеть новый проект на фоне "Флоры". Поединок первого круга запланирован между принципи альными с оперниками на 25 апреля.
Первый тур чемпионата Эстонии должен был состояться еще на прошлой неделе, но из-за коронавирусных проблем все 5 матчей пришлось отменить и перенести на более поздний срок.
Чемпионат Эстонии
13 марта (суббота)
Левадия - Вапрус (Пярну) 5:0
16:00 Курессааре - Тулевик (Вильянди)
14 марта (воскресенье)
13:00 Пайде - Транс (Нарва)
15:00 Таммека (Тарту) - Флора
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