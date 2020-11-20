20.11.2020, 21:00

"Левадия" совершила громкий трансфер атакующего футболиста

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Zakaria Beglarišvili
Zakaria Beglarišvili.Foto: Hendrik Osula

Атакующий полузащитник Закария Бегларишвили, хорошо известный любителям футбола по выступлению за "Флору", продолжит карьеру в "Левадии".

С 30-летним футболистом бело-зеленые подписали двухгодичное соглашение. Выступать за "Левадию" в официальных матчах футболист сможет в январе.

Уроженец Грузии провел за "Флору 240 матчей в "Премиум-лиге", забив 94 мяча и сделав 95 результативных передач.

Уходящий сезон обладатель эстонского паспорта Бегларишвили провел в финском клубе первого дивизиона КТП, который завоевал путевку в высшую лигу чемпионата Финляндии.

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