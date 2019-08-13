"Левадия" расторгла контракт с высланным из Эстонии Кабаевым

Кабаев заключил договор с "Левадией" в середине июля. 29 июля российский легионер был задержан недалеко от Нарвы за превышение скорости. При проверке выяснилось, что ранее Кабаев еще дважды совершал аналогичное нарушение правил, но штрафы не оплатил.

Бесперспективное дело

"Мы подумывали о том, чтобы обжаловать решение Департамента полиции и пограничной охраны в суде, консультировались с юристом, но быстро поняли, что шансов на положительный исход у нас нет, - рассказал Rus.ERR спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко. - А когда стало понятно, что шансов нет, то объявили Кабаеву о расторжении контракта".

"Ключевым фактором в этой истории стало не то, что Евгений превысил скорость, а неоплаченные предыдущие штрафы", - добавил Парейко.

Урок для легионеров

По словам спортивного директора, теоретически "Левадия" могла бы попытаться отдать Кабаева на один год в аренду, а ближе к истечению срока действия запрета на въезд в Эстонию попытаться оформить ему разрешение на работу.

"Но посовещавшись, мы все же решили разорвать контракт. Случай с Кабаевым должен послужить уроком для всех других выступающих в Эстонии легионеров. Действующие в государстве правила необходимо соблюдать. Надеюсь, что и сам Евгений сделает из этой ситуации правильные выводы", - отметил Парейко.