"Левадия" пропустила 4 мяча на Фарерах и завершила европоход

На Фарерские острова "Левадия" улетела без четырех игроков основного состава. Из-за дисквалификации, заработанной в предыдущих клубах, пропускали матч Богдан Ващук и Роберт Кирсс, а два легионера Гандо и Юрий Коломоец не могли выйти на поле из-за визовых проблем.

"Левадия" дважды вела в счете, но...

В первом тайме "Левадия" имела небольшое территориальное преимущество. На 22-й минуте выдвинутый на острие атаки Манучо заработал пенальти, но Маркус Юргенсон не сумел его реализовать - мяч угодил в штангу.

"Левадия" открыла счет на 53-й минуте - отличился Карл Ыйгус. Однако вскоре картина на поле кардинально поменялась. В середине второго тайма с интервалом в несколько минут датчанин Себастьян Пингел дважды поразил ворота Артура Котенко и вывел фарерцев вперед. "Левадию" спас от поражения в основное время Тревор Элхи - 2:2.

В дополнительное время Манучо с линии вратарской забил третий мяч в ворота фарерцев - случилось это на 101-й минуте.

Однако радость игроков "Левадии" была недолгой. Во втором экстра-тайме островитяне забили два гола и вырвали победу - 4:3. Очень неудачно сыграл в решающем эпизоде поединка Зураб Очигава. Украинский защитник проиграл забег на фланге сопернику и позволил ему сделать голевую передачу в район вратарской.

Фарерцы заработали солидную премию

Перед игрой на Фарерах наибольшие опасения за результат у болельщиков "Левадии" вызывало отсутствие четырех игроков атакующего плана. Однако бело-зеленые сумели трижды поразить ворота соперника.

К сожалению, ошибки в обороне и проблемы с составом не позволили "Левадии" одолеть фарерцев. Первую замену в матче рулевой "Левадии" Владимир Васильев сделал только на 106-й минуте.

После финального свистка фарерцы очень бурно выражали свои эмоции на поле. Выход в следующий раунд Лиги Европы гарантировал островитянам солидную премию.

Миссия невыполнима

6 ноября 2017 года на пресс-конференции, посвященной слиянию "Левадии" и "Инфонета", босс бело-зеленых Виктор Левада так объяснил общественности цель объединения двух клубов: "Мы хотим создать сильную команду, которая смогла бы пробиться в групповой турнир Лиги Европы".