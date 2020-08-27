"Левадия" пропустила 4 мяча на Фарерах и завершила европоход

Серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" проиграла в дополнительное время поединок первого раунда квалификации Лиги Европы фарерскому Б-36 и завершила выступление в турнире - 3:4 (0:0, 2:2).
На Фарерские острова "Левадия" улетела без четырех игроков основного состава. Из-за дисквалификации, заработанной в предыдущих клубах, пропускали матч Богдан Ващук и Роберт Кирсс, а два легионера Гандо и Юрий Коломоец не могли выйти на поле из-за визовых проблем.
"Левадия" дважды вела в счете, но...
В первом тайме "Левадия" имела небольшое территориальное преимущество. На 22-й минуте выдвинутый на острие атаки Манучо заработал пенальти, но Маркус Юргенсон не сумел его реализовать - мяч угодил в штангу.
"Левадия" открыла счет на 53-й минуте - отличился Карл Ыйгус. Однако вскоре картина на поле кардинально поменялась. В середине второго тайма с интервалом в несколько минут датчанин Себастьян Пингел дважды поразил ворота Артура Котенко и вывел фарерцев вперед. "Левадию" спас от поражения в основное время Тревор Элхи - 2:2.
В дополнительное время Манучо с линии вратарской забил третий мяч в ворота фарерцев - случилось это на 101-й минуте.
Однако радость игроков "Левадии" была недолгой. Во втором экстра-тайме островитяне забили два гола и вырвали победу - 4:3. Очень неудачно сыграл в решающем эпизоде поединка Зураб Очигава. Украинский защитник проиграл забег на фланге сопернику и позволил ему сделать голевую передачу в район вратарской.
Фарерцы заработали солидную премию
Перед игрой на Фарерах наибольшие опасения за результат у болельщиков "Левадии" вызывало отсутствие четырех игроков атакующего плана. Однако бело-зеленые сумели трижды поразить ворота соперника.
К сожалению, ошибки в обороне и проблемы с составом не позволили "Левадии" одолеть фарерцев. Первую замену в матче рулевой "Левадии" Владимир Васильев сделал только на 106-й минуте.
После финального свистка фарерцы очень бурно выражали свои эмоции на поле. Выход в следующий раунд Лиги Европы гарантировал островитянам солидную премию.
Миссия невыполнима
6 ноября 2017 года на пресс-конференции, посвященной слиянию "Левадии" и "Инфонета", босс бело-зеленых Виктор Левада так объяснил общественности цель объединения двух клубов: "Мы хотим создать сильную команду, которая смогла бы пробиться в групповой турнир Лиги Европы".
К сожалению, эта задача, как и завоевание чемпионского титула, пока для "Левадии" невыполнима. В Лиге Европы "Левадия" уже четвертый год подряд сошла с дистанции после стартового барьера. Хотя в нынешнем сезоне, чтобы попасть в групповой турнир Лиги Европы необходимо было успешно провести лишь 4 матча - еще никогда путь во второй по значимости еврокубковый турнир не был столь коротким.
Неудачный дебют "Пайде"
Помимо "Левадии", в первом круге квалификации Лиги Европы сыграл свой матч и "Пайде". Дебютант еврокубковых турниров проиграл в гостях литовскому "Жальгирису" - 0:2 (0:2).
Еще один представитель эстонского футбола "Калью" не смог провести в Кадриорге поединок Лиги Европы со словенской "Мурой". Департамент здоровья не дал разрешение на проведение матча, поскольку в обеих командах были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Судьбу этого поединка будет решать УЕФА.
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