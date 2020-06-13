13.06.2020, 18:10

"Левадия" преподнесла неприятный сюрприз президенту клуба


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VIKTOR LEVADA
VIKTOR LEVADAFoto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" потеряла важные очки на своем поле, сыграв вничью с тартуской "Таммекой" - 2:2 (1:1). Накануне у босса бело-зеленых Виктора Левады был день рождения, но преподнести ему подарок в виде победы футболисты не смогли.

По ходу встречи подопечные Мартина Рейма дважды уступали тартусцам в счете. "Левадию" спас от поражения на последних секундах матча украинец Александр Сафронов.

Команды заканчивали поединок в усеченных составах. В концовке первого тайма был удален с поля за два предупреждения украинский легионер "Левадии" Зураб Очигава, под занавес матча аналогичное наказание заработал тартусец Стен Рейнкорт.

Накануне лидер первенства "Флора" победила на своем поле вильяндиский "Тулевик" - 3:0 (1:0). Флорасцы продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Эстонии, набрав 19 очков. "Левадия" (16) занимает второе место. В следующем туре лидеры сыграют между собой.

Чемпионат Эстонии (7-й тур)
12 июня (пятница)
Флора - Тулевик (Вильянди) 3:0

13 июня (суббота)
Левадия - Таммека (Тарту) 2:2
19:00 Курессааре - Легион

14 июня (воскресенье)
13:00 Калев (Таллинн) - Калью)
15:00 Пайде - Транс (Нарва)

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