"Левадия" преподнесла неприятный сюрприз президенту клуба

По ходу встречи подопечные Мартина Рейма дважды уступали тартусцам в счете. "Левадию" спас от поражения на последних секундах матча украинец Александр Сафронов.
Команды заканчивали поединок в усеченных составах. В концовке первого тайма был удален с поля за два предупреждения украинский легионер "Левадии" Зураб Очигава, под занавес матча аналогичное наказание заработал тартусец Стен Рейнкорт.
Накануне лидер первенства "Флора" победила на своем поле вильяндиский "Тулевик" - 3:0 (1:0). Флорасцы продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Эстонии, набрав 19 очков. "Левадия" (16) занимает второе место. В следующем туре лидеры сыграют между собой.
Чемпионат Эстонии (7-й тур)
12 июня (пятница)
Флора - Тулевик (Вильянди) 3:0
13 июня (суббота)
Левадия - Таммека (Тарту) 2:2
19:00 Курессааре - Легион
14 июня (воскресенье)
13:00 Калев (Таллинн) - Калью)
15:00 Пайде - Транс (Нарва)
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