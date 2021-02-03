"Левадия" подписала в зимнее трансферное окно 11 новобранцев

Последним приобретением бело-зеленых стал 28-летний нападающий Ханнес Аниер, который минувший сезон провел в таллиннском "Калеве" (23 матча - 9 забитых мячей).

8 иностранцев в составе

Ранее ряды "Левадии" пополнили полузащитник Закария Бегларишвили, вратарь Карл Валлнер, защитник Милиян Илич (Сербия), защитник Антон Толордава (Грузия) Владимир Баенко (Украина), защитник Лука Лукович (Сербия), нападающий Амир Юнис (Австралия), полузащитник Эрнест Агуири (Гана), нападающий Франк Лийвак и нападающий Страхинья Крстевски (Северная Македония).

Вместе с украинским полузащитником Игорем Жураховским иностранный легион "Левадии" насчитывает теперь 8 иностранцев. Для справки: в протокол матча чемпионата Эстонии можно вносить только 5 легионеров.

С прицелом на Лигу конференций

Судя по всему, "Левадия" намерена летом пошуметь в новом еврокубковом турнире турнире Лиге конференций. Напомним, что в прошлом году "Левадия" вылетела из Лиги Европы после первого матча, проиграв скромному фарерскому клубу Б-36. В составе "Левадии" в той встрече принимали участие только 2 иностранца.

Чемпионат Эстонии по футболу стартует 5 марта. В первом туре "Левадия" сыграет с "Курессааре".