"Левадия" подписала молодого вратаря, Нарва нашла тренера в России
Бронзовый призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" заключила контракт с 22-летним вратарем Карлом Валлнером, который прошлый сезон провел в таллиннском "Калеве".
Бронзовый призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" заключила контракт с 22-летним вратарем Карлом Валлнером, который прошлый сезон провел в таллиннском "Калеве".
Если верить рапорту InStat, новобранец "Левадии" отразил в прошлом году больше всех ударов среди вратарей "Премиум-лиги" - 154. Валлнер, с которым заключен двухлетний контракт, имеет опыт выступления за юниорскую и молодежную сборную Эстонии.
Из других заметных новостей футбольного межсезонья отметим появление нового главного тренера в нарвском "Трансе". Им стал 53-летний россиянин Игорь Пывин, последним местом работы которого был выступавший в ФНЛ воронежский "Факел". Контракт российского специалиста с "Трансом" рассчитан на один год.
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