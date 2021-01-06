"Левадия" подписала молодого вратаря, Нарва нашла тренера в России

Если верить рапорту InStat, новобранец "Левадии" отразил в прошлом году больше всех ударов среди вратарей "Премиум-лиги" - 154. Валлнер, с которым заключен двухлетний контракт, имеет опыт выступления за юниорскую и молодежную сборную Эстонии.

Из других заметных новостей футбольного межсезонья отметим появление нового главного тренера в нарвском "Трансе". Им стал 53-летний россиянин Игорь Пывин, последним местом работы которого был выступавший в ФНЛ воронежский "Факел". Контракт российского специалиста с "Трансом" рассчитан на один год.