"Левадия" подписала форварда, который забивал 30 мячей за сезон
Серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" сообщила о подписании контракта с 29-летним ивуарийцем Манучо. Срок соглашения - один год.
Серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" сообщила о подписании контракта с 29-летним ивуарийцем Манучо. Срок соглашения - один год.
Ранее африканский форвард уже выступал несколько лет в Эстонии. В 2014 году Манучо забил за "Инфонет" 30 мячей.
После отъезда из Эстонии ивуариец выступал в Алжире, Египте и Тунисе. Последние месяцы Манучо провел в латвийском клубе "Лиепая".
"Очень счастлив снова вернуться в чемпионат Эстонии. "Левадия" мне сделала интересное предложение и я его принял, - сказал Манучо. - У нас подбирается очень хорошая команда. Надеемся осуществить в новом сезоне свою мечту - пройти несколько соперников в Лиге Европы и выиграть чемпионат Эстонии".
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