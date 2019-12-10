"Левадия" подписала форварда, который забивал 30 мячей за сезон

Ранее африканский форвард уже выступал несколько лет в Эстонии. В 2014 году Манучо забил за "Инфонет" 30 мячей.

После отъезда из Эстонии ивуариец выступал в Алжире, Египте и Тунисе. Последние месяцы Манучо провел в латвийском клубе "Лиепая".

"Очень счастлив снова вернуться в чемпионат Эстонии. "Левадия" мне сделала интересное предложение и я его принял, - сказал Манучо. - У нас подбирается очень хорошая команда. Надеемся осуществить в новом сезоне свою мечту - пройти несколько соперников в Лиге Европы и выиграть чемпионат Эстонии".