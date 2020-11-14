"Левадия" победила "Легион", Нарва пробилась в 1/4 финала Кубка Эстонии

Бело-зеленые продолжают борьбу за второе место в "Премиум-лиге", которое гарантирует пропуск в еврокубки. "Левадия" замыкает тройку лидеров, отставая от "Пайде" на 7 очков и опережая "Калью" на 4 балла.

"Легион" в своем дебютном сезоне проиграл "Левадии" все три проведенных матча и продолжит выступление в утешительном турнире, где будут разыгрываться места 7-10.

В перенесенном матче 1/8 финала Кубка Эстонии нарвский "Транс" победил дома кохтла-ярвеский "Ярве" - 3:0 (2:0). Ранее в четвертьфинал пробились таллиннский "Калев", тартуская "Таммека", "Левадия", Калью", "Маарду" и вильяндиский "Тулевик".

Последний четвертьфиналист Кубка Эстонии определится в декабрьском поединке "Курессааре" с "Флорой".