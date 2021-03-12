"Левадия" откроет чемпионат Эстонии по футболу

Из-за коронавирусных проблем первый тур чемпионата Эстонии по футболу был сорван - пришлось отменить все 5 намеченных матчей. Первый поединок нового сезона состоится 13 марта, когда "Левадия" будет принимать в Лиллекюла пярнуский "Вапрус".
В межсезонье "Левадия" основательно перетряхнула свой состав, подписав 12 новых игроков, большинство из которых легионеры. Выглядит это довольно удивительно. В коронавирусную эпоху подавлющее большинство клубов работают в эконом-режиме, тогда как "Левадия" где-то нашла золотую жилу.
С такой широкомасштабной селекцией бело-зеленые являются одними из главных претендентов на чемпионский титул. В поединке с новичком "Премиум-лиги" пярнуским "Вапрусом" боссов "Левадии", раскошелившихся на усиление состава, устроит только крупная победа.
Чемпионат Эстонии
13 марта (суббота)
13:00 Левадия - Вапрус (Пярну)
16:00 Курессааре - Тулевик (Вильянди)
14 марта (воскресенье)
13:00 Пайде - Транс (Нарва)
15:00 Таммека (Тарту) - Флора
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