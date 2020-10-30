"Левадия" отказалась от постройки манежа у Мемориала жертвам коммунизма

"Левадия" получила право на строительство футбольного холла на Маарьямяэ еще несколько лет назад, но общественные организации и местные жители сочли неподобающим соседство спортивного сооружения с Мемориалом жертвам коммунизма.

"Сооружение футбольного холла около Мемориала жертвам коммунизма не подходит как из-за шума, так и по этическим соображениям, - отметил Аег. - Строительство административного здания является подходящим компромиссом".

"Компромиссное решение о строительстве административного здания было предложено "Левадией", - подчеркнул Ааб. - Я благодарю все стороны за поддержку этого решения. В сотрудничестве с городскими властями Таллинна постараемся найти новое место для строительства футбольного холла".

По словам пресс-секретаря "Левадии" Индрека Петерсоо, клуб возмущен тем, что строительство футбольного манежа откладывается на несколько лет, но достигнутый на встрече компромисс является положительным моментом:

"На встрече присутствовали наш исполнительный директор Сергей Хохлов-Симсон и архитектор футбольного здания. Мы предложили решение, с которым все согласились".