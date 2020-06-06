"Левадия" одержала крупную победу. Как сыграет "Легион" с Нарвой?
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открыл поединок в Лиллекюла, где серебряный призер прошлогоднего первенства "Левадия" принимала таллиннский "Калев".
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открыл поединок в Лиллекюла, где серебряный призер прошлогоднего первенства "Левадия" принимала таллиннский "Калев".
Несмотря на соседство команд по турнирной таблице, упорной борьбы в этом поединке не получилось. Уже к середине первого тайма "Левадия" дважды добилась успеха и спокойно довела матч до победы - 4:0 (2:0).
В составе бело-зеленых отличились Марк Рооснупп, украинские легионеры Зураб Очигава и Юрий Коломиец, а окончательный результат установил ивуариец Манучо. "Левадия" вернула себе первое место в турнирной таблице - 15 очков.
Программу игрового дня завершит поединок в Кадриорге, где пройдет битва аутсайдеров: дебютант элитного дивизиона "Легион" сыграет с обладателем Кубка Эстонии нарвским "Трансом" (начало в 16:00).
Главным событием тура станет воскресное противостояние "Калью" с действующим чемпионом "Флорой".
Чемпионат Эстонии (6-й тур)
6 июня (суббота)
Левадия - Калев (Таллинн) 4:0
16:00 Легион - Транс (Нарва)
7 июня (воскресенье)
13:00 Тулевик (Вильянди) - Курессааре
15:00 Калью - Флора
19:00 Таммека (Тарту) - Пайде
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