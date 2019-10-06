"Левадия" неожиданно потеряла очки, а "Нымме Калью" одержал важную победу над прямым конкурентом за Лигу Европы
С чемпионом Эстонии по футболу все ясно на 99%, а вот борьба за места в Лиге Европы в самом разгаре. Второе и четвертые места разделяет 3 очка, а осталось играть всего четыре тура.
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