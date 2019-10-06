"Левадия" неожиданно потеряла очки, а "Нымме Калью" одержал важную победу над прямым конкурентом за Лигу Европы

"Левадия" — "Таммека" — 1:1, и это означает, что преимущество "Флоры" достигло 10 очков и им достаточно набрать 3 очка в оставшихся четырех матчах, чтобы выиграть чемпионат.

"Нымме Калью" до выездного матча с "Пайде" отставал от него на два очка, но гостевая победа резко поменяла расклад — теперь уже "Пайде" может остаться без еврокубков на следующий сезон, заняв четвертое место.

Оставшиеся 4 матча могут сильно поменять расклад, в чемпионате все самое интересное только начинается.

Полная таблица: