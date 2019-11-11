"Левадия" назвала нового главного тренера

"Я бы хотел, чтобы в мой штаб вошел в том числе Андрес Опер, но пока говорить о том, что он будет работать в "Левадии", преждевременно. Предложение о сотрудничестве было сделано и Владимиру Васильеву, под руководством которого "Левадия" доигрывала текущий сезон. Он хорошо знает как игроков, так и структуру клуба. Я бы хотел, чтобы он остался", — рассказал Мартин Рейм ERR, передает rus.err.ee.

Помимо Мартина Рейма в шорт-лист претендентов на пост главного тренера "Левадии", по информации ERR, входили россиянин Сергей Францев, украинец Александр Головко и поляк Богдан Заяц.

В июне 2019 года Мартин Рейм подал в отставку с поста главного тренера сборной Эстонии. На клубном уровне Рейм дважды приводил к чемпионству главного конкурента "Левадии", таллиннскую "Флору".