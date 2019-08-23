"Левадия" нашла замену в атаке Кабаеву. Новый форвард - Ващук

Ващук неоднократно привлекался в юношескую, юниорскую и молодежную сборные Эстонии. Новобранец должен заменить в "Левадии" россиянина Евгения Кабаева, который в конце июля был выслан из Эстонии за неоднократное превышение скорости за рулем и неоплаченные штрафы.

Ващук прошел академию московского "Динамо", затем в его биографии были английские "Рединг" и "Фарнборо", латвийская "Рига", болгарский "Левски". В высшем дивизионе чемпионата Эстонии форвард раньше не играл.

Следующий матч чемпионата Эстонии "Левадия" проведет 24 августа с "Калью".