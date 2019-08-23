"Левадия" нашла замену Кабаеву. Новый форвард - Ващук
Лидер чемпионата Эстонии "Левадия" подписала контракт с 23-летним нападающим Богданом Ващуком. Срок действия соглашения рассчитан до конца 2020 года.
Лидер чемпионата Эстонии "Левадия" подписала контракт с 23-летним нападающим Богданом Ващуком. Срок действия соглашения рассчитан до конца 2020 года.
Ващук неоднократно привлекался в юношескую, юниорскую и молодежную сборные Эстонии. Новобранец должен заменить в "Левадии" россиянина Евгения Кабаева, который в конце июля был выслан из Эстонии за неоднократное превышение скорости за рулем и неоплаченные штрафы.
Ващук прошел академию московского "Динамо", затем в его биографии были английские "Рединг" и "Фарнборо", латвийская "Рига", болгарский "Левски". В высшем дивизионе чемпионата Эстонии форвард раньше не играл.
Следующий матч чемпионата Эстонии "Левадия" проведет 24 августа с "Калью".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
СМИ: в США скончался один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд