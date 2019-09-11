"Левадия" может встретиться с "Нымме Калью" в 1/8 Кубка Эстонии

Другая интересная пара, которая может сыграть в 1/8 — основная команда "Пайде" и таллиннская "Флора". В данный момент команды занимают 3-е и 1-е место в Премиум-лиге чемпионата Эстонии.

Полные результаты жеребьевки 1/16 и 1/8 финала: