01.09.2019, 21:12

"Левадия" догнала "Флору" в чемпионате Эстонии


rus.delfi.ee
EST 2
Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia
Roman Debelko FCI Levadia särgisFoto: Oliver Tsupsman

У обоих клубов по 63 очка. Но у "Флоры" есть матч в запасе.

Благодаря победе над "Маарду" 3:1 таллиннская "Левадия" делит первое место в чемпионате с "Флорой".

Полная таблица чемпионата:

Фото: jalgpall.ee
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