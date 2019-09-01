01.09.2019, 21:12
"Левадия" догнала "Флору" в чемпионате Эстонии
У обоих клубов по 63 очка. Но у "Флоры" есть матч в запасе.
У обоих клубов по 63 очка. Но у "Флоры" есть матч в запасе.
Благодаря победе над "Маарду" 3:1 таллиннская "Левадия" делит первое место в чемпионате с "Флорой".
Полная таблица чемпионата:
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