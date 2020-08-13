Лепметс не может бесплатно перейти в новый клуб. Цена вопроса - 14 500 евро

У Лепметса был действующий контракт с "Левадией" до середины 2022 года, однако в мае он решил закончить карьеру профессионального футболиста.

В июле Лепметс стал тренироваться с "Калью", намереваясь во время летнего трансферного окна заключить договор. При этом вратарь заявил, что расторгая контракт с "Левадией", он на самом деле не собирался заканчивать карьеру профессионального футболиста.

Президент "Калью" Куно Техва сказал Delfi, что Лепметс по-прежнему тренируется с ныммесцами, но платить компенсацию за него в планы клуба не входит. Если вратарь готов заплатить такую сумму из своего кармана, то "Калью" был бы заинтересован в услугах 33-летнего вратаря. Впрочем , Техва не верит, что Лепметс готов пойти на такой шаг.