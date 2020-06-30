"Легион" пытается одержать вторую победу, у "Флоры" и "Транса" репетиция финала
Программу второго круга чемпионата Эстонии по футболу открывают два поединка в Таллинне.
Программу второго круга чемпионата Эстонии по футболу открывают два поединка в Таллинне.
Дебютант высшего дивизиона "Легион" сыграет в Кадриорге с таллиннским "Калевом" (начало в 19:00). Лидер первенства "Флора" будет принимать на "А Ле Кок Арене" нарвский "Транс" (19:30).
У нарвитян после результативной битвы с "Левадией", которая состоялась в минувшую субботу, дисквалифицированы несколько игроков. Поединок в Лиллекюла станет репетицией финала Кубка Эстонии, который пройдет 4 июля.
Предстоящий тур разбит на два дня. Если 30 июня зрители не будут допущены на трибуны, то, начиная с 1 июля, болельщикам разрешат вход на футбольные матчи.
Чемпионат Эстонии (10-й тур)
30 июня (вторник)
19:00 Легион (Таллинн) - Калев (Таллинн)
19:30 Флора - Транс (Нарва)
1 июля (среда)
19:00 Курессааре - Тулевик (Вильянди)
19:00 Пайде - Таммека (Тарту)
19:30 Левадия - Калью
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