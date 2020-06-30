"Легион" пытается одержать вторую победу, у "Флоры" и "Транса" репетиция финала

Дебютант высшего дивизиона "Легион" сыграет в Кадриорге с таллиннским "Калевом" (начало в 19:00). Лидер первенства "Флора" будет принимать на "А Ле Кок Арене" нарвский "Транс" (19:30).

У нарвитян после результативной битвы с "Левадией", которая состоялась в минувшую субботу, дисквалифицированы несколько игроков. Поединок в Лиллекюла станет репетицией финала Кубка Эстонии, который пройдет 4 июля.

Предстоящий тур разбит на два дня. Если 30 июня зрители не будут допущены на трибуны, то, начиная с 1 июля, болельщикам разрешат вход на футбольные матчи.

Чемпионат Эстонии (10-й тур)

30 июня (вторник)

19:00 Легион (Таллинн) - Калев (Таллинн)

19:30 Флора - Транс (Нарва)

1 июля (среда)

19:00 Курессааре - Тулевик (Вильянди)

19:00 Пайде - Таммека (Тарту)

19:30 Левадия - Калью